شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات لحل أزمة ملعب تدريب الزمالك بالجزائر .. وإنهاء تصاريح السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى حاليا مفاوضات بين مسئولي نادي مولودية الجزائر ونادي الزمالك والجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون لحل ازمة ملعب التدريب في الجزائر، حيث تقام مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي علي ملعب المباراة في نفس موعد التدريب الرئيسي للزمالك قبل مباراة المولودية بيوم واحد وفقا للوائح الاتحاد الافريقي.

ويقوم منتصر الرملاوي المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمتواجد في الجزائر للترتيب لاستقبال البعثة ، بدور الوسيط في المفاوضات بين الجهاز الفني لفريق الزمالك وبين مسئولي نادي المولودية ، في ظل المجهود الذي يقوم به الرملاوي لانهاء كافة الازمات التي قد تواجه الفريق قبل وصوله المقرر له الخميس المقبل .

في نفس السياق أنهي إبراهيم زارع اداري الزمالك تصاريح السفر الخاصة بالبعثة اليوم، وذلك في ظل حرص الجهاز الإداري علي انهاء كافة ترتيبات السفر والاطمئنان علي حل كل الازمات قبل السفر.

من ناحية أخرى يخضع لاعبو فريق الزمالك الدوليين لتدريبات بدنية اليوم علي هامش المران الجماعي المقرر انطلاقه بعد قليل استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وينضم لتدريبات اليوم خماسي المنتخب الأول محمود جنش وطارق حامد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وزيزو ، وثنائي منتخب تونس فرجاني ساسي وسيف الجزيري ، وثلاثي المنتخب الاوليمبي امام عاشور واحمد عيد واسامة فيصل.

وقرر كارتيرون خضوع جميع اللاعبين الدوليين لبرنامج تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم اليوم وكذلك برنامج استشفائي للتخلص من الإرهاق علي ان يشاركوا جميعا في التدريبات الجماعية بداية من الغد استعدادا للسفر الخميس الي الجزائر.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من جهازه المعاون اعداد تقرير كامل عن اللاعبين المعارين من الفريق حتي نهاية الموسم، وذلك لاتخاذ القرار الأمثل بالنسبة لمستقبلهم مع الفريق ، سواء بالاستمرار عقب الإعارة او عدم حاجة الفريق لهم.

واستقر كارتيرون علي عودة الثلاثي مصطفي فتحي المعار الي سموحة ومحمد اوناجم المعار الي الوداد المغربي وعمر السعيد المعار الي الجونة، وذلك بعد تألق الثلاثي في مباريات الفرق التي يشاركون بها منذ اعارتهم في يناير.