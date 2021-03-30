شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: اللعب الجماعى سلاح منتخب مصر وتصفيات المونديال أصعب من الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض مدرب المنتخب الوطني، أن اللعب الجماعي هو أهم ميزة في منتخب مصر وليس تميز لاعب واحد فقط، موضحاً أن المرحلة المقبلة والتي تشهد تصفيات كأس العالم 2024 تعتبر أصعب من المرحلة الماضية، وقال معوض في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر على إذاعة أون سبورت إف إم: كنا مقتنعين أن أداءنا في مباراة كينيا لم يكن مرضي حتى قبل انتقادات الجماهير، وكان من الممكن أن يكون الأداء والنتيجة أفضل من ذلك، ولكن بعد 3 أيام فقط رد اللاعبين على هذا الأمر وتحولوا تماماً، وكل فترة يكون لنا أهداف صعدنا أول مجموعة وبدون هزيمة وهذا أمر جيد ومباراة الأمس بداية نبني عليها ولدينا مباريات تصفيات كأس العالم ستكون مختلفة.

أضاف: نتمنى أن تكون الانتقادات فقط على أرض الواقع وأن تكون فنية وليس لها أغراض أخرى، في مباراة كينيا بدأن بشكل جيد مصل جزر القمر، ولكننا تراجعن بعد هدفنا في كينيا وهو ما منحهم الفرصة للوصول إلى مرمانا، وغيرنا التشكيل في لقاء جزر القمر بسبب الإجهاد، مثلما حدث مع مصطفى محمد وشريف.

واصل: المرحلة القادمة أصعب لأنك يجب أن تكون المتصدر وهذا يتطلب تركيز أكبر من الجهاز واللاعبين، ومباراة الأمس بغض النظر عن المنافس عندما تلعب كرة سهلة تظهر بشكل جيد وهذا ما ننتظرة الفترة المقبلة.

واختتم: أهم ما يميز منتخب مصر هو اللعب الجماعي وليس تألق لاعب واحد والمجموعة التي شاركت أمام جزر القمر جميعها تألقت.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.