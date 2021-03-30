شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: علاقتنا بالزمالك أكبر من نتيجة مباراة.. وخاطبنا اتحاد السلة لتطبيق اللوائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى الأهلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، حريص على العلاقة المتميزة مع نادي الزمالك؛ لأن قيمتها أكبر من نتيجة مباراة في أي لعبة رياضية كانت، ولا يجب أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها، بعد إلغاء مباراة السلة أمس؛ نتيجة اقتحام جماهير الزمالك لملعب المباراة.

وأضاف أن الأمر كله يتلخص في الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة السلة بتاريخ «21ـ3ـ2021»، يؤكد فيه على أن جميع المباريات ستقام بدون حضور جماهيري، وحال مخالفة ذلك سيتم إلغاء المباراة.

وعندما اقتحمت جماهير الزمالك صالة المباراة أمس، طلب الجهاز الفني للأهلي بعد الرجوع إليه وهو متواجد في ملعب المباراة بأن تطبق اللوائح، ويتم إخلاء الصالة من الجماهير لبدء اللقاء.

وللأسف هذا لم يحدث، لذا قام المراقب بإلغاء المباراة بعد انتظار ما يزيد على الساعة ونصف الساعة. وأكد «عبد القادر» على أن طلب الجهاز الفني بتطبيق اللوائح لم يكن نتيجة لتدخل البعض من مجلس إدارة الأهلي الذي كان متواجدًا في الملعب؛ لأن هذا لم يحدث لا من قريب أو بعيد، بل هو نظام عمل ثابت في النادي منذ عشرات السنين. والقرار في مثل هذه المواقف للجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة العليا للنشاط الرياضي.

وقال أيضًا إن المطالبة بتطبيق اللوائح لم يكن بدافع تواجد أي من لاعبي الزمالك من اللعبات الأخرى بصالة المباراة؛ لأن هذه أمور لا ينظر إليها الأهلي ولا مسئولوه عند اتخاذ أي قرار، بل كان السند في ذلك هو الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من اتحاد كرة السلة، وأكد فيه على الرفض القاطع لأي حضور جماهيري في كافة المباريات، وتفويض المراقب في إلغاء أي مباراة حال المخالفة. وهو ما جرى أمس.

وأعلن مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن النادي أرسل خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة السلة؛ لحفظ حقوق الأهلي، وتطبيق اللوائح على الجميع. وعن نتيجة المباراة قال رؤوف عبد القادر إن مثل هذه الأمور في الغالب لا تحتاج إلى تفسير؛ لأن كل الوقائع المماثلة والتي جرت في السابق قام اتحاد السلة باحتساب نتيجة المباراة ضد الفريق الذي تجاوزت جماهيره، ولمصلحة الفريق المنافس. ولكن يبقى في النهاية هو ضرورة احترام اللوائح وتنفيذها لضمان العدالة والحفاظ على حقوق كل الأندية.