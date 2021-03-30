شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة بعد تولى تدريب المقاصة: هدفنا المربع الذهبى وأشكر إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العظيم "عظيمة"، المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، عن طموحه مع الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة، وقال عظيمة على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم للإعلان عن تفاصيل تعاقده مع مصر المقاصة: أشكر اللواء محمد عبد السلام على ثقته في الجهاز الفني، وأشكر إيهاب جلال زميل محترم، أعلم أن فريق المقاصة يمتلك مجموعة لاعبين وشباب على مستوى عالي ونسعى لتطوير أدائهم ليكون لهم دور مع الفريق.

أضاف: هدفنا الأول هو المربع الذهبي ونستمر على وتيرة نجاح المقاصة خلال الفترة الماضية ونسير خطوة بخطوة نحو هدفنا.

ويقام المؤتمر بحضور المهندس أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة ووليد هويدى مدير الكرة، كما يحضر المؤتمر الجهاز المعاون لمحمد عبد العظيم والذى يضم كلا من: بلال محيى الدين مدربا عاما وطارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط أحمال.

وأكد الدكتور عصام سراج الدين، المتحدث الرسمى للنادى ومستشار التسويق والتعاقدات، أن المؤتمر الصحفى سيشهد توقيع العقود وإعلان تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفنى الجديد، موضحا أن عظيمة سيبدأ مهمته التدريبية رسميا عقب المؤتمر الصحفى حيث يتوجه مباشرة لقيادة مران الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.

وأشار سراج الدين إلى أن مجلس إدارة النادى انتهى من تنسيق كافة الأمور مع محمد عظيمة وتم الاتفاق على آلية العمل الخاصة وخريطة العمل فى المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على المسيرة الجيدة لفريق المقاصة واستمراره ضمن فرق المقدمة فى بطولة الدوري.

وسبق وقرر مجلس المقاصة تعيين الدكتور عصام سراج مديرا للتسويق والاستثمار بالنادى ومتحدثا رسميا للمقاصة فى اطار الهيكلة والتطوير الذى ينشده مجلس المقاصة فى المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد المقاصة مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بشئون الكرة وتطوير النادي.