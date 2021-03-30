شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يرد على المشككين بهدف عالمى فى جزر القمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استطاع محمد الننى مدافع وسط أرسنال الإنجليزى والمنتخب الوطنى الرد على المشككين خلال مباراة الفراعنة أمام جزر القمر التي أقيمت بالأمس على ستاد القاهرة في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون أوائل العام المقبل 2022 .

محمد النني يتألق بهدف عالمي

تألق محمد الننى أمام جزر القمر بإحراز هدف عالمي في الدقائق الأولى من عمر المباراة عندما استلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وسددها قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس مرمى جزر القمر محرزا هدف السبق للفراعنة ليرد على المشككين داخل الملعب .

محمد النني يخمد أزمة شارة القيادة

نجح محمد الننى في إخماد أزمة شارة قيادة المنتخب التي طفت على السطح منذ قدوم حسام البدرى وجهازه المعاون لقيادة سفينة الفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري ، بعدما قام المدافع الدولى بمنحها لمحمد صلاح عقب خروج عمرو السولية بالرغم من أحقيته بها ، إلا أنه فضل منحها للمو لإخماد أزمة الشارة بعدما طالب عدد كبير من الجماهير المصرية بحصول صلاح عليها أسوة باللاعبين الكبار أمثال رونالدو في البرتغال وميسى في الأرجنتين .

محمد النني ينال إشادة حسام البدرى

نال محمد الننى إشادة حسام البدرى بعد انتهاء لقاء جزر القمر بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب بالرغم من تعرضه لضغوط عقب لقاء كينيا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية بعدما ظهرت أنباء تؤكد وجود أزمة بين اللاعب ومديره الفني بسبب عدم المشاركة .

محمد النني يتألق مع أرسنال الإنجليزى

يعيش محمد الننى أفضل فتراته مع ناديه الحالي أرسنال الإنجليزى بعدما أصبح قائد الفريق بكافة البطولات سواء المحلية أو القارية وتألق خلال الدقائق التي شارك فيها مع الفريق .