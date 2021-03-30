شكرا لقرائتكم خبر عن بعدإلغاء قمة الكبار.. الصراع يتجدد بين شباب الأهلى والزمالك فى دورى السلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة «١٨ سنة» مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرا على صالة نادي الصيد بأكتوبر وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار المنافسة على اللقب.

وشهد المران الأخير للفريق حماسا كبيرا من جانب اللاعبين، مع تركيز كبير من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كانت قمة السلة بين الناديين قد الغيت أمس بعدما قرر طاقم التحكيم الغائها بسبب رفض إدارة القلعة الحمراء إقامة اللقاء، لوجود محمود شيكابالا قائد فريق الكرة بالصالة.

ورفض العامري فاروق وخالد مرتجي، عضوا مجلس إدارة الأهلي، إقامة المباراة بسبب وجود شيكابالا داخل الصالة، رفقة زميليه حازم إمام ويوسف أوباما، رغم أن اتحاد كرة السلة كان قد قرر منع الجماهير من حضور المباريات، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

في المقابل، رفض اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، مغادرة شيكابالا الصالة، ليلجأ طاقم التحكيم لإلغاء اللقاء.

وكانت جماهير الزمالك قد تسببت في تأخر انطلاق المباراة، التي كانت مقررة ضمن الجولة الـ11، من دوري السوبر لكرة السلة، بسبب تواجدها في الصالة رغم منع حضور المشجعين، وذلك قبل صدور قرار إلغاء اللقاء.