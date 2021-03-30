شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب كرة السلة في الزمالك بفيروس كورونا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الاسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، بالاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

وتأكد إصابة بوش بالفيروس بعد ظهور نتيجة التحليل الذي خضع له الاسباني صباح اليوم الثلاثاء.

وكان مساعده ياسر عبدالوهاب هو من سيقوم بإدارة الفريق فنياً في لقاء الأمس أمام الأهلي بسبب ظهور أعراض الفيروس على الاسباني، والذي تم الغاؤه بسبب الحضور الجماهيري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب دوري السوبر لكرة السلة برصيد 18 نقطة.