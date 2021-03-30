شكرا لقرائتكم خبر عن «النموذج السويسري».. نظام جديد لإنقاذ لدوري أبطال أوروبا (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحفي بي بي سي الرياضية،

Told its 99% certain the new 36 team Champions League, including 10-match 'Swiss style' first section from 2024 will be agreed and signed off within next 36 hours. — Simon Stone (@sistoney67) March 30, 2021

عن اقتراب اليويفا من الموافقة على تطبيق «النموذج السويسري» في مسابقة دوري أبطال أوروبا بداية من عام 2024.

وتداول الكثيرون عبر المواقع الرياضية مصطلح «النموذج السويسري» خلال الأشهر القليلة الماضية كنوع من التحديث لمسابقة دوري الأبطال، وهو تعديل لنظام اللعب بحيث تصبح مشاركة الأندية الكبيرة في المسابقة "أطول" وبذلك تكون العوائد المادية أكثر، وهو ما يغلق الأبواب تمامًا أمام فكرة دوري السوبر الأوروبي التي حاولت بعض الأندية الكبرى في القارة ابتكارها نحو الحصول على عوائد مادية ضخمة.

من خلال تطبيق النظام الجديد، سيتم إلغاء مرحلة المجموعات المكونة من 32 فريقًا، ويطبق النظام السويسري الذي سيجعل هذه المرحلة مكونة من 36 فريقًا، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات: خمس على أرضه، وخمس مباريات خارج الديار.

وستعتمد المباريات على التصنيفات وسيتم ترتيب الفرق من واحد إلى 36. وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل (بعد نهاية المباريات ال10) تلقائيًا إلى دور خروج المغلوب من 16 فريقًا، وستذهب الفرق الـ 16 التالية (من المركز التاسع للمركز ال24) إلى جولة فاصلة لتحديد تلك الأماكن الثمانية الأخيرة في دور خروج المغلوب.

النموذج السويسري هو وسيلة ذكية لتنظيم مسابقة مع عدد كبير من المشاركين المتواجدين لوقت كبير، دون إعادة نصف هذا العدد إلى منزله (إقصائه من البطولة) بعد الجولة الأولى.

إنه مفهوم يدفع من أجل تطبيقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والمسؤولون التنفيذيون من معظم الأندية الرائدة في القارة منذ أكثر من عامين، وذلك يأتي تزامنًا مع إقتراب انتهاء صفقة البث الحالية في عام 2024، وهو ما يعني الحصول على عروض مالية أفضل مع زيادة عدد الأندية المشاركة، ليكون اليويفا والأندية الكبرى قد حصلوا على مبتغاهم من زيادة العوائد المادية وتنظيم المسابقة الأوروبية الأكبر بطريقة مرضية لجميع الأطراف.