شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحدد موعد انتظام الدوليين فى تدريبات الاهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني، حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان.

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

من ناحية أخرى، إنتظم صلاح محسن، ومصطفى شوبير، ثنائي الفريق في مران الأهلي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مصطفى شوبير في مران حراس المرمى بالفريق والتدريبات الجماعية والتقسيمة، بينما اكتفى صلاح محسن بجانب من التدريبات الاستشفائية والجري حول الملعب، فيما ينضم الثلاثي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.