شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الاهلي قبل انطلاق المران الصباحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحدث إليهم عن أهمية المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

كما حرص المدير الفني على توجيه اللاعبين في جانب من التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول والرئيسي بعد غد الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم بدلا من الجمعة؛ بسبب انشغال الملعب بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي، في دوري الأبطال، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي يوم الجمعة المقبل على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة المريخ