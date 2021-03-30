شكرا لقرائتكم خبر عن «محمود» و«نيدفيد» و«متولي» يواصلون التأهيل بالاهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمد محمود، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي، الثلاثي المصاب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تنفيذ برامج التأهيل المحددة لكل منهم.



وأدى الثلاثي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.



وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وادى الفريق تدريباتة صباح اليوم على ملعب مختار التتش تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى وذلك استعدادا لمواجهة المريخ السودانى فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وركز مدرب الاهلي على علاج الاخطاء التى وقع فيها اللاعبين مؤخرا لتجنب تكرارها خلال الفترة المقبلة .