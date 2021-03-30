شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وشوبير ينتظمان فى تدريبات الاهلي وباقى الدوليين ينتظمون غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم صلاح محسن، ومصطفى شوبير، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى في مران الأهلي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء معسكر المنتخب الاوليمبى .

وشارك مصطفى شوبير في مران حراس المرمى بالفريق والتدريبات الجماعية والتقسيمة، بينما اكتفى صلاح محسن بجانب من التدريبات الاستشفائية والجري حول الملعب.

ومن جانبه أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الثلاثي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحدث إليهم عن أهمية المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

كما حرص المدير الفني على توجيه اللاعبين في جانب من التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول والرئيسي بعد غد الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم بدلا من الجمعة؛ بسبب انشغال الملعب بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي، في دوري الأبطال، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي يوم الجمعة المقبل على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة المريخ

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتاعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحدث إليهم عن أهمية المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

كما حرص المدير الفني على توجيه اللاعبين في جانب من التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.