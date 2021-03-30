شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظم فى تدريبات الاهلي استعدادًا لمواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.



ووصل ديانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في معسكر المنتخب المالي خلال الفترة الماضية.



وشارك ديانج في التدريبات البدنية والجماعية للفريق بعدما أدى جلسة تدريبات استشفائيه قبل انطلاق المران صباح اليوم.



وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، وتحدث إليهم عن أهمية مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وحرص على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.



ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.