شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها كأس العالم.. 5 أشياء تعكّر مسيرة كريستيانو رونالدو «الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمتع كريستيانو رونالدو بمسيرة رائعة للغاية. بعد أن أثار ضجة كبيرة في سن المراهقة في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، وثم الانتقال إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. تحت قيادة أسطورة التدريب السير أليكس فيرجسون، ازدهر كريستيانو ليُصبح أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب.

بعد ذلك، أمضى 9 سنوات ناجحة بشكل لا يصدق في فريق ريال مدريد الإسباني، حيث فاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا من بين العديد من الأوسمة والأوسمة الشخصية الأخرى، قبل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي. يبلغ رونالدو الآن 36 عامًا وعلى الرغم من أنه لا يزال قادرًا على تسجيل أرقام مُذهلة، إلا أن عمره يلحق به ببطء.

لقد كان من دواعي سروري أن أشاهد كريستيانو رونالدو وهو يلعب، والرسم البياني لمسيرته هو نوع الأشياء التي يصنعها الأساطير. لكن كريستيانو، ربما لا يزال يشعر أنه كان بإمكانه إنجاز بعض الأشياء الأخرى.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 أشياء تعكّر مسيرة رونالدو مع كرة القدم..

5- خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد:

كان مانشستر يونايتد أفضل فريق في العالم عندما فاز بدوري أبطال أوروبا في 2007-08. كان لدى السير أليكس فيرجسون عدد كبير من المواهب تحت تصرفه وكان من بينهم كريستيانو رونالدو.

فاز الفريق بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز من 2006-2009 وفاز كريستيانو رونالدو بأول جائزة الكرة الذهبية في عام 2008. كان رونالدو يحب أن يختم مسيرته مع مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية وكان على وشك تحقيق ذلك بالفعل.

في مواجهة برشلونة بيب جوارديولا في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2008-2009، لم يستطع كريستيانو رونالدو إحداث تأثير كبير حيث سقط مانشستر يونايتد في الهزيمة 2-0. كانت تلك هي المباراة التي تم إعدادها لرونالدو، لكنها كانت المباراة النهائية الوحيدة لدوري أبطال أوروبا التي خاضها وخسرها.

4- الإصابة في نهائي يورو 2016:

توجت البرتغال بطلاً في بطولة أمم أوروبا 2016 وكان كريستيانو رونالدو يُقدم أفضل أداء له في نصف النهائي ضد ويلز، حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني. لعبت البرتغال مع فرنسا في النهائي وفازت ببطولة اليورو لكن كان عليها أن تفعل ذلك بدون كريستيانو رونالدو.

في تصادم مع ديميتري باييت في الدقيقة 17 من المباراة، خرج رونالدو بشكل أسوأ. كانت ركبته تؤلمه واضطر إلى النزول بعد ثماني دقائق. تضاءل رونالدو بالبكاء وهو يعرج. لقد أصيب واضطر إلى مشاهدة بقية المباراة من على مقاعد الاحتياط.

ومع ذلك، فقد أظهر وجوده في المنطقة التكتيكية وحث زملائه على الاستمرار حتى اللحظة الأخيرة. في لقطة جسدت شغفه باللعبة.

3- عدم الفوز بكأس العالم مع البرتغال:

تمامًا مثل كريستيانو رونالدو، الفوز بكأس العالم FIFA هو حلم أي لاعب كرة قدم. لكن كرة القدم هي رياضة جماعية، وحتى إذا كان الفريق يضم أفضل لاعب في العالم في تشكيلة الفريق، فيجب على جميع الأفراد أن يجتمعوا ويتخطوا الخط معًا. يكفي القول، هناك الكثير من المتغيرات عندما يتعلق الأمر بالفوز بالبطولة.

أبعد ما وصلت إليه البرتغال في نهائيات كأس العالم منذ مشاركة كريستيانو رونالدو مع المنتخب هو نصف نهائي نسخة 2006. لقد تحطمت في دور المجموعات في 2014 ولم تصل إلا إلى دور الـ16 في نسختي 2010 و 2018.

بحلول موعد كأس العالم 2022، سيكون رونالدو قد بلغ 38 عامًا وستتضاءل قواه. لكن البرتغال لديها مجموعة كبيرة من اللاعبين المثيرين للإثارة، لذا لن يكون من الحكمة افتراض أنهم لن يتمكنوا من الفوز بكأس العالم في عام 2022. على هذا النحو، هذا شيء يمكن لرونالدو أن يخرجه من قائمته المُحبطة.

2- الفشل في قيادة يوفنتوس للتتويج بدوري أبطال أوروبا:

كان يوفنتوس لا يمكن إيقافه على الإطلاق محليًا عندما قرر التعاقد مع كريستيانو رونالدو. كانوا على استعداد لدفع ما يزيد عن 100 مليون يورو لتوقيعه من ريال مدريد لتعزيز فرصهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

اقترب البيانكونيري مرتين في السنوات الأخيرة. خسروا أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-15 وريال مدريد كريستيانو رونالدو في نسخة 2016-2017.

ومع ذلك، منذ انضمام كريستيانو رونالدو في صيف 2018، سقط يوفنتوس في دور الـ16 مرتين ووصل إلى ربع النهائي مرة واحدة. لم يتمكن البرتغالي من إلهام يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

التوقيت لم يكن مثاليًا أيضًا. يوفنتوس فريق كان يبحث عن هوية جديدة وقام بتغيير مدربيه مرتين منذ انضمام رونالدو.

1- عدم اللحاق بميسي:

يعد التنافس بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي واحدًا على مر العصور. نحن محظوظون لأننا شهدنا اثنين من أفضل لاعبي كرة القدم الذين لعبوا هذه الرياضة على الإطلاق يتنافسون من أجل التفوق على بعضهم البعض في ذروة قوتهم.

تمتع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي باحتكار ثنائي من نوع ما على الكرة الذهبية لعقد من الزمان. رونالدو لديه خمس كرات ذهبية باسمه. ومع ذلك، ميسي لديه ستة لاعبين وبالنظر إلى طبيعة رونالدو التنافسية، فلن يكون راضيًا حتى يتمكن من مضاهاة رصيد النجم الأرجنتيني أو يتفوق عليه.

لكن رونالدو يبلغ من العمر 36 عامًا الآن ومع وجود لاعبين آخرين يطالبون بأكبر جائزة فردية في كرة القدم، فقد يكون من الصعب جدًا عليه اللحاق بميسي. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون شيئًا سيبقى في ذهن رونالدو.