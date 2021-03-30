شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما وقع في الحب أولًا؟.. تعرف على قصة حب حازم إمام وزوجته قدرية داوود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدفة بسيطة بدأت من ملجأ أيتام بالمعادي، جمعت بين الثنائي، لاعب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس النواب حازم إمام وزوجته قدرية داوود التي لم تكن تعرفه حينها رغم شهرته، ليتزوجا وينجبا ثلاث بنات ويصبحا من أكثر الثنائيات التي تجذب انتباه الجمهور.

حل حازم إمام وزوجته أمس الاثنين، ضيفان على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع على فضائية «dmc»، وتحدثا عن قصة زواجهما وكيف تعرفا على بعضهما البعض في البداية.

القصة بدأت حين رغبت قدرية داوود وزملائها في استضافة أحد المشاهير لإحياء حفل داخل أحد أحد الملاجئ، وكان من المفترض أن يتم استضافة أحد المطربين ولكنه كان مشغولًا، فاقترحت قدرية استضافة حازم إمام.

«عمري ما شوفت له ماتش»، وهكذا أشارت «داوود» إلى أنها لم تكن تعرفه آنذاك رغم أنه كان في ذروة شهرته، ولكنها حصلت علر رقم هاتفه من أصدقاء مشتركين بينهما وتواصلت معه.

وتروي أنه في نهاية الأمر لم يتم تنفيذ الحفل «مروحناش ملجأ ولا روحنا أي حاجة»، حيث لم يستطع حازم إمام توفيق مواعيده بسبب كثرة أعماله كلاعب كرة قدم شهير، فيما كانت المحادثات قد بدأت بدأت تتوالى بينهما على أمل أن يتم تنفيذ الاحتفال.

وعن أول لقاء فكان أيضًا عن طريق الصدفة ولم يكن مرتب له، «كنت بالصدفة في لمهندسين في عربيتي، وهو في عربيته بعد التمرين، وشفنا بعض في الشارع عادي».

«بدأت أفهم أول ما بدأنا نتعرف»، هكذا وصفت قدرية عدم إدراكها لشكل حياة لاعب كرة قدم بحجم حازم إمام قبل تعارفهما، حيث كان الأمر صعبًا ولم نستطع الخروج سويًا في هذه الفترة، ولكن مع إتمام الخطوبة بدأنا في الظهور.

أيهما وقع في الحب أولًا؟

بالسؤال عن أيًا منهما وقع في حب الثاني أولًا أجابت زوجة حازم إمام: «أعتقد هو، كان دائمًا يتصل يسألني أنتي فين».

كيف انجذب حازم إمام لزوجته؟

يقول حازم إمام إن الأمر لم يكن في حسبانه لكنه بدأ يشعر بالاهتمام تجاهها، والرغبة في التحدث إليها بالإضافة لاكتشافه طباعهما متشابهة، وتمتلك قلب طيب، مضيفًا «مش زنانة، أنا مبحبش الست الزنانة».

وأوضح «متطلباتها بسيطة، إذا تناولنا العشاء سويًا خارج المنزل تشعر بالسعادة، حيث إنها تحب المشاركة».

بعد ذلك فاتح والدته بشأن رغبته في خطبة فتاة تدعى قدرية داوود تدرس بالجامعة الأمريكية، وكانت تخشى في البداية من طبيعة شخصيتها أو نمط حياتها نظرًا لطبيعة نمط الحياة لطلاب الجامعة الأمريكية، الذي قد يختلف مع نمط حياتهم، لكنه أكد لها أن الأمر ليس كذلك، وبالفعل تقدم للزواج منها.