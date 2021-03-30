شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المنتخب الأولمبى ينتظم فى مران الأهلي وتخلّف 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتظم صلاح محسن، ومصطفى شوبير، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المنضمان لمعسكر المنتخب الأوليمبي مؤخرا، في مران الأهلي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مصطفى شوبير في مران حراس المرمى بالفريق والتدريبات الجماعية والتقسيمة، بينما اكتفى صلاح محسن بجانب من التدريبات الاستشفائية والجري حول الملعب.

ومن جانبه أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الثلاثي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما ، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تم الاتفاق مع نادى المريخ السودانى على خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلاً من الجمعة؛ استعداداً لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، «كان من المفترض خوض المران الرئيسى على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب أفريقى فى نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسى يوم الخميس».

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.