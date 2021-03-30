شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية واستشفاء لدوليى الزمالك فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الزمالك الدوليين لتدريبات بدنية اليوم على هامش المران الجماعى المقرر انطلاقه، بعد قليل، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وينضم لتدريبات اليوم خماسى المنتخب الأول محمود جنش وطارق حامد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وزيزو، وثنائى منتخب تونس فرجانى ساسى وسيف الجزيرى، وثلاثى المنتخب الأوليمبى إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.

وقرر كارتيرون خضوع جميع اللاعبين الدوليين لبرنامج تدريبات بدنية فى صالة الجيمانزيوم، اليوم، وكذلك برنامج استشفائى للتخلص من الإرهاق على أن يشاركوا جميعا فى التدريبات الجماعية بداية من الغد استعدادا للسفر الخميس إلى الجزائر.

ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.

وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى ظهور نتيجة المسحة الطبية غدًا الأربعاء، والتى سيقوم بناءً عليها باختيار قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر.

وتقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.