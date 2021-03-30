شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يظهر فى مران الأهلي بعد العودة من مالى وموسيمانى يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.

ووصل ديانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء الي القاهرة بعد انضمامه لمعسكر المنتخب المالي خلال الفترة الماضية ، وشارك ديانج في التدريبات البدنيه والجماعية للفريق بعدما أدى جلسة تدريبات استشفائيه قبل انطلاق المران صباح اليوم الثلاثاء.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق وتحدث إليهم عن أهمية المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا كما حرص المدير الفني على توجيه اللاعبين في جانب من التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.

من جانبه ، أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادي ، ورئيس بعثة الفريق إن سفر الأهلى إلى السودان عبر طائرة خاصة لحماية البعثة من الإجهاد والاختلاط وتوفر الوقت.

وعن حضور الجماهير للمباراة قال الدرندلى، "حتى الآن المباراة بدون جمهور وأي تغيير سيكون بالاتفاق ، وكشف أمين صندوق الأهلى أن بعثة الأهلى ستعود بعد المباراة على الفور، والجميع في المريخ السوداني متعاون معنا، بعد ما قدمناه لهم خلال تواجدهم في القاهرة".

وتغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى السودان عصر غد الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ ببطولة أفريقيا. ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش فى العاشرة صباحاً ثم يتدرب الفريق الأربعاء قبل التحرك إلى مطار القاهرة للسفر إلى السودان.

ويحتاج الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار للمنافسة على صدارة المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط، بينما الأهلى في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الرابع المريخ السودانى برصيد نقطة وحيدة