شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: التأهل لكأس العالم مهمتنا القادمة "ومبحبش اللاعب اللي بيتكلم كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على عدم وجود خلافات بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني أو أي لاعب بالمنتخب، موضحاً الشائعات التي طالت محمد النني قبل مباراة جزر القمر، وقال البدري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الأمور طبيعية جداً ومميزة مع الجهاز الفني واللاعبين، والنني طلب من مني أن يخرج ليوضح الأمور قبل لقاء جزر القمر ولكني رفضت وطالبته ألا يشغل عقله بهذا الكلام ويركز في المباراة، وإذا كان هناك عنصر تسبب في خلافات بالمنتخب لن أصمت ولن يستمر معي أو لن أستدعيه من الأساس، ونفس الأمر بالنسبة للجهاز الفني.

وعن اعتراض محمد إبراهيم لاعب سيراميكا على استبعاده من المنتخب قال البدري: محمد إبراهيم لاعب مميز ولكني عموماً لا أحب اللاعب الذي يتحدث عن تسويق نفسه أو انضمامه للمنتخب، وطالما أنك تتحدث كثيراً هذا يعني خروجك عن التركيز.

واصل متحدثاً عن التزام محمد صلاح: محمد صلاح قدوة ومثل رائع في كل شئ وشاهدنا أدائه بالأمس، وعلاقته باللاعبين ومسئوليته تجاه الفريق وكان له تأثير كبير جداً في المباراة وسعيد بالمجموعة كلها وكل ما الوقت يمر تحدث إيجابيات مهمة جداً بشكل فردي وجماعي وفي نهاية المعسكر أقيم أمور كثيرة بخلاف النتيجة مثل اللاعبين والشخصيات وقد أتخلى عن ضم بعض العناصر مرة أخرى وفقاً لما أراه.

واصل: لا أحب اللاعبين الذي ينضمون إلى المعسكر ويطالبون بالمشاركة أو معرفة سبب الاستبعاد، هذا لا أفضله.

واختتم: التأهل لكأس العالم هدفنا الأكبر ولدينا مجموعة قادرة على تحقيق أمال المصريين وأخدنا على كأس العالم، ونطلب مساندة الاعلام والجماهير ونسعى ونجتهد لتحقيق هذا الحلم.