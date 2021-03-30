شكرا لقرائتكم خبر عن حازم امام .. زملكاوى فاوضه الأهلى و أشاد به جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يٌعد حازم امام نجم الزمالك و المنتخب الوطنى السابق ، أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء ، لما له من رصيد كبير من أهداف ومباريات مع فريقه ، حيث جاءت أول مشاركة له مع الفريق عام 1993 ، أمام الاتحاد السكندرى.

ولا يختلف جمهور الكرة بمختلف طوائفه على الثعلب الصغير، سواء فى الأهلى أو الزمالك ، لما يمتلكه من شعبية فى الشارع الكروى ، ومن المفارقات أن حازم امام تلقى مفاوضات من النادى الاهلى للانضمام اليه ، و لكنه فضل البقاء فى القلعة البيضاء ، وكشفت التفاصيل والدته الدكتورة ماجى الحلوانى فى أحد الحوارات التليفزيونية التى أكدت أن حازم تلقى مفاوضات من النادى الاهلى أكثر من مرة ، وعرضوا عليه ملايين الجنيهات، بالإضافة الى تدخل عدلى القيعى وقتها بنفسه فى المفاوضات .

كما أن مانويل جوزيه المديرالفنى السابق للأهلى كان يحب الثعلب، لدرجة أنه فى أحد مباريات القطبين فى دورى ابطال افريقيا ، قال جوزيه " ازاى فاروق جعفر عنده حازم امام ويقعده على الدكة " .

بطولاته مع الزمالك

حقق حازم امام مع الزمالك بطولة الدوري العام المصري (3 مرات) وبطولة كأس مصر (مرتين) وبطولة كأس السوبر المصري (مرتين) وبطولة دوري أبطال أفريقيا (مرتين) وكأس السوبر الأفريقي (مرة واحدة) وكأس الأمير فيصل العربية (مرة واحدة) وكأس السوبر المصري السعودي (مرة واحدة).

مشاركاته الدولية

شارك حازم امام مع المنتخب الوطني المصري في العديد من النجاحات وكان مجموع مبارياته مع منتخب مصر 87 مبارة احرز فيها 16 هدفاً. وكان أول هدف لحازم إمام هو في بطولة الألعاب الأفريقية الأولمبية عام 1995 في زيمبابوي في مرمى زامبيا والذي كان سبباً في تصدر مصر للترتيب المجموعة. يذكر أيضاً ان أداء حازم الرائع في المبارة النهائية ضد زيمبابوي كان من أسباب فوز المنتخب الوطني المصري الأولمبي باللقب. أما عن أفضل اوقاته مع المنتخب فكانت مع منتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو. ويعتبر هدف حازم إمام في مرمى منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية 2002 هو الهدف المفضل لحازم.