شكرا لقرائتكم خبر عن هل استبعاد أحمد فتحى من المنتخب بسبب شارة الكابتن؟.. حسام البدرى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أن يكون سبب استبعاد أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز من الانضمام إلى منتخب مصر، بسبب شارة قيادة المنتخب الوطني واعتراض فتحي في وقت سابق على التخلي عنها، وقال البدري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الباب ليس مغلقاً أمام أحمد فتحي في المنتخب بسبب شارة القيادة مطلقاً ولكن كل مرحلة لها أولوياتها ولماذا لا ينضم من جديد للمنتخب في فترة قادمة، هذا الأمر ليس في حساباتي تماماً، وفتحي قيمة كبيرة جداً وقدم الكثير للمنتخب.

وعن طريقة اختيار اللاعب الذي يحمل شارة قيادة المنتخب وإمكانية اتباع طريقة أخرى غير الأقدمية قال البدري: كل شئ وارد قد نتبع سيناريو جديد في اختيار شارة قيادة المنتخب، وكل مرحلة ولها ظروفها، وشاهدنا تصرف كبير من النني تجاه محمد صلاح في مباراة الأمس عندما طلب من السولية منح محمد صلاح الشارة وجميعنا نعرف قيمة محمد صلاح.

واصل البدري متحدثاً عن الفوز على جزر القمر في مباراة الأمس: فوز مهم جداً في ختام مشوار التصفيات والمراحل مرتبطة ببعضها، والفوز بأداء جيد يمنحنا دوافع، وعيشنا فترات صعبة ولا أريد التحدث عنها حتى لا تكون سلبيات يعتمد عليها اللاعبين، عندما استلمت المسئولية واجهت أزمة كورونا وتوقف الدوري والمعنويات كانت منخفضة جداً للمنتخب خاصة بعد خروجنا من كأس الأمم، وكانت مهمتنا إعادة الثقة.

أضاف: وعدت الجماهير بالتأهل لكأس الأمم رغم الصعوبات، والمنتخبات مختلفة عن الأندية، لأن الأندية لديها وقت ومساحة، لكن المنتخبات فترتها بسيطة وقليلة وتعتمد على حالة اللاعبين المنضمين إليك، ونشاهد محترفين مضغوطين ويلعبون كل 3 أيام وكذلك المحليين.

واختتم: كل ما تمر فترة نرى استقراراً في المنتخب والقوام الأساسي أصبح ثابت تقريباً، ولا أعرف سر الانتقادات الغير مبررة، لم أرى أحد انتقد مدرب منتخب مصر سابقاً ويقول "أصله ما بيشتغلش" كيف أعمل واللاعبين في الأندية، هناك أغراض من وراء هذه الانتقادات وهذا الأمر غير منطقي.