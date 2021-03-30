شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرا عن المعارين بعد مباراة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من جهازه المعاون إعداد تقرير كامل عن اللاعبين المعارين من الفريق حتي نهاية الموسم، وذلك لاتخاذ القرار الأمثل بالنسبة لمستقبلهم مع الفريق ، سواء بالاستمرار عقب الإعارة أو عدم حاجة الفريق لهم.

واستقر كارتيرون علي عودة الثلاثي مصطفي فتحي المعار الي سموحة ومحمد اوناجم المعار الي الوداد المغربي وعمر السعيد المعار الي الجونة، وذلك بعد تألق الثلاثي في مباريات الفرق التي يشاركون بها منذ اعارتهم في يناير.

كما طلب كارتيرون عودة الايفواري رزاق سيسيه المعار الي الاتحاد السكندري في بداية الموسم الحالي، بعدما لفت اللاعب الأنظار للموسم الثاني علي التوالي، واقترابه من المشاركة مع منتخب كوت ديفوار ، وتم ترشيحه للقائمة المبدئية لمنتخب الأفيال التي خاضت تصفيات أمم افريقيا مؤخرا، ولكن تم استبعاده في القائمة النهائية.

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو فريق الزمالك الدوليين لتدريبات بدنية اليوم علي هامش المران الجماعي المقرر انطلاقه بعد قليل استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وينضم لتدريبات اليوم خماسي المنتخب الأول محمود جنش وطارق حامد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وزيزو ، وثنائي منتخب تونس فرجاني ساسي وسيف الجزيري ، وثلاثي المنتخب الاوليمبي امام عاشور واحمد عيد واسامة فيصل.

وقرر كارتيرون خضوع جميع اللاعبين الدوليين لبرنامج تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم اليوم وكذلك برنامج استشفائي للتخلص من الإرهاق علي ان يشاركوا جميعا في التدريبات الجماعية بداية من الغد استعدادا للسفر الخميس الي الجزائر.

ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.

وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى ظهور نتيجة المسحة الطبية غدًا الأربعاء، والتى سيقوم بناءً عليها باختيار قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر.