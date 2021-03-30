شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يمد معسكر المنتخب بالمركز الأوليمبى حتى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد رفع الأثقال، عن مد معسكر المنتخب المقام حاليا فى المركز الأوليمبى حتى بطولة الجمهورية للكبار للموسم المحلى 2020 / 2021 و التى من المحدد لها الفترة من 11 و حتى 18 يونيو المقبل.

وتضم قائمة منتخب رفع الأثقال بالمركز الأوليمبى كلا من اللاعبين ، محمد إيهاب و أحمد عاشور و حليمة عبد العظيم و نعمة سعيد و عبد الله جلال .

و أكد محجوب فى تصريح لـ الخليج 365" فى وقت سابق، انطلاق المسابقات المحلية ببطولة الجمهورية تحت 15و 17 سنة المحدد لها 17 مايو المقبل بمدينة بورسعيد، على غرار بطولة الجمهورية للكبار المحدد لها الفترة من 11 و حتى 18 يونيو المقبل.

وقال محجوب، ، إن الاتحاد هدفه حاليا لم الشمل وفتح صفحة جديدة مع أسرة اللعبة، مشيرا إلى أن قرار إقامة البطولات فى محافظات مصر من أجل نشر اللعبة واستعادة هيبتها مجددا فى ظل أحداث الإيقاف الدولى .

كما تم تحديد يوم 25 يونيو المقبل لانطلاق مسابقة كأس مصر للعمومى للكبار للأثقال للموسم المحلى 2020 / 2021، فى ظل قرار عودة النشاط والحياة للعبة بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد، حيث فضل الاتحاد انطلاق المنافسات عقب الانتهاء من شهر رمضان خاصة أنه لا يوجد أى ارتباط دولى فى ظل الإيقاف .

وأشار محجوب إلى أن دور اللجنة الحالى عودة عجلة الحياة لرياضة رفع الأثقال ولم شمل أسرة اللعبة وفتح خط للتصالح وتقارب وجهات نظر مع الجبهات المعارضة من أجل رياضة رفع الأثقال المصرية.

وأكد محجوب أهمية عودة النشاط المحلى للأثقال بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا وعدم وجود مجلس لإدارة الاتحاد، حيث قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا بتعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة محجوب تضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر فى عملها حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021.

كما أشار محجوب إلى ضرورة بحث موقف الإيقاف ومتابعة الطعن الذى تم تقديمه فى الكاف فى ظل إيقاف الاتحاد المصرى دوليا بسبب المنشطات.