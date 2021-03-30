شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وتريزيجيه يعودان لإنجلترا بطائرة خاصة بالتنسيق بين الليفر وأستون فيلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى ومحمد صلاح نجم ليفربول إلى إنجلترا ظهر اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر أمس، والذى تخللته مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2022.
واتفق ناديا ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين على تخصيص طائرة خاصة للثنائى المصرى للعودة لإنجلترا استعدادا لمباريات الدورى هناك، خاصة أن الثنائي من العناصر الأساسية فى فريقيهما.
ويعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وسيطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية باللاعبين المحليين فى شهر مايو المقبل فى ظل تعذر استقدام اللاعبين المحترفين فى المواعيد غير الرسمية، حيث يرى البدرى ضرورة إقامة معسكر ومباراة ودية قبل التصفيات بهدف التواصل مع اللاعبين وتحفيظهم أفكار الجهاز الفنى قبل التصفيات المونديالية.
من ناحية أخرى أعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها فى نهاية ديسمبر المقبل على الأراضى القطرية.
وقال حسام البدرى فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة المنتخب وجزر القمر: "هنشارك فى كأس العرب للمنتخبات وهنكون بدون المحترفين وجاهزين لها".