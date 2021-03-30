شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وتريزيجيه يعودان لإنجلترا بطائرة خاصة بالتنسيق بين الليفر وأستون فيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى ومحمد صلاح نجم ليفربول إلى إنجلترا ظهر اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر أمس، والذى تخللته مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2022.

واتفق ناديا ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين على تخصيص طائرة خاصة للثنائى المصرى للعودة لإنجلترا استعدادا لمباريات الدورى هناك، خاصة أن الثنائي من العناصر الأساسية فى فريقيهما.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين .