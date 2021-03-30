وكيل النني يكشف موقفه من عروض الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني، إن مصير موكله سيُحسم خلال الفترة المقبلة في ظل العروض التي يمتلكها لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي.

وكانت تقارير قد ربطت بين النني وبين نادي جالاتا سراي التركي من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف نظمي من خلال تصريحات لبرنامج بي أون تايم أن العرض التركي ليس له أساس من الصحة مضيفًا أن اللاعب يملك عدد من العروض الأخرى.

وقال: "هناك عدة عروض لمحمد النني وأن الفترة المقبلة ستحسم الأمور سواء بقبول أحد هذه العروض أو الاستمرار في صفوف في آرسنال."

وكان محمد النني قد نجح تسجيل هدفًا رائعًا في مرمى فريق جزر القمر خلال الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.