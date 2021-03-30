البدري: لم أستبعد فتحي بسبب الشارة.. كل مرحلة ولها لاعبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على ما أثير حول استبعاد أحمد فتحي لاعب بيراميدز من الانضمام لمعسكر الفراعنة الأخير بسبب أزمة شارة القيادة.

وسبق وأكد فتحي في تصريحات تلفزيونية أن أحد المسئولين في جهاز منتخب مصر طلب منه التنازل عن شارة قيادة الفراعنة ليتم منحها لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهو ما قوبل بالرفض من قبل لاعب بيراميدز.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال البدري: "كل مرحلة ولها اختياراتها، مسألة الشارة ليست في حساباتي في اختيارات اللاعبين".

وأضاف: "فتحي لاعب كبيرة وذو قيمة مميزة، وقد يكون له دور معنا خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "كل شئ وارد".

وحصل صلاح على شارة القيادة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر وجزر القمر بالجولة الأخيرة من تصفيات الكان بعد خروج عمرو السولية على الرغم من تواجد محمد النني في أرض الملعب.

جدير بالذكر أن ترتيب شارة قادة المنتخب كالآتي –في غياب عبد الله السعيد وأحمد فتحي-: عمرو السولية، أحمد حجازي، محمد النني، محمد صلاح ثم عمر جابر، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، علي جبر، أيمن أشرف والحارس محمد الشناوي في المرتبة العاشرة.