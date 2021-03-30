ديانج ينتظم في تدريبات الأهلي.. واجتماع مطول مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وانتظم أليو ديانج، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء مشاركته في معسكر المنتخب المالي خلال الفترة الماضية.

وشارك ديانج في التدريبات البدنية والجماعية للفريق بعدما أدى جلسة تدريبات استشفائيه قبل انطلاق المران صباح اليوم.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، وتحدث إليهم عن أهمية مباراة المريخ السوداني، كما حرص على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة قبل انطلاق المران.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول والرئيسي بعد غد الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم بدلا من الجمعة؛ بسبب انشغال الملعب بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي، في دوري الأبطال، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي يوم الجمعة المقبل على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة المريخ.