البدري عن منح شارة القيادة لصلاح: قرار من اللاعبين.. ولم أتدخل في الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، كواليس حصول محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على شارة القيادة خلال مشاركته في مباراة جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.

واستضاف منتخب مصر نظيره جزر القمر على ملعب استاد القاهرة في مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات الكان، وحصل صلاح على شارة القيادة، بعد خروج عمرو السولية، على الرغم من تواجد محمد النني في أرض الملعب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال البدري: "لم أتدخل في الأمر، روح اللاعبين كانت جزءا مما حدث".

وأضاف: "عقب خروج السولية كان القرار من اللاعبين بمنح الشارة لصلاح، أعتقد أن النني وصلاح متساويان في الأقدمية".

وتابع: "الأمر كان جيدا للغاية بين اللاعبين، ورد قاطع عما أثير مؤخرا بشأن أزمة الشارة".

جدير بالذكر أن ترتيب شارة قادة المنتخب كالآتي– في غياب عبد الله السعيد وأحمد فتحي: عمرو السولية، أحمد حجازي، محمد النني، محمد صلاح، ثم عمر جابر، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، علي جبر، أيمن أشرف والحارس محمد الشناوي في المرتبة العاشرة.