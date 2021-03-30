شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عضلة الصدر.. لاعب كمال أجسام يتعرض لإصابة خطيرة في «الجيم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض لاعب كمال الأجسام الإنجليزي ريان كراولي لإصابة في صدره حدثت له أثناء التدريب، ما تسبب في خضوعه لجراحة عاجلة.

ونشر كراولي مقطع الفيديو بحسابه في موقع «إنستغرام» بعد أيام من خضوعه للجراحة، مع تحذيره بالطبع من محتوى الفيديو قائلا: «خضعت لعملية جراحية بعد أن تمزق الوتر الصدري تماما بعد الحادث أقمت في المستشفى مدة 5 أيام كاملة».

وأضاف: «في البداية عدنا إلى المنزل وبعد ذلك بدا صدري سيئا للغاية، لقد كان حرفيا كتلة تلامس ذقني، ذهبنا إلى المستشفى وقدموا لي مسكنات ألم، ومع ذلك لم نتمكن من الحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي، لأنني لم أستطع تركيب الجهاز».

وتابع «مكثنا طوال الليل في انتظار الجراحة في اليوم التالي، واستغرقت الجراحة 4 ساعات وتمت بعد 30 ساعة من وقوع الحادث، كنت في حالة سيئة حقا ولم أستطع الشعور بساقي أو ذراعي لمدة يومين، كنت أتقيأ بشدة وأشعر بألم شديد لمدة 3 أيام بعد الجراحة، لذلك بقيت في المستشفى، بمجرد أن بدأت التمكن من المشي وأشعر بأطرافي مرة أخرى، خرجت من المستشفى».

وأضاف «ورغم مرور عدة أيام من الجراحة لم أتمكن من تحريك ذراعي بالكامل، وأواجه صعوبة في التعامل مع الأشياء العادية. لا أصدق الحب والاستجابة التي تلقيتها من الجميع، أنا ممتن للغاية وأشكركم كثيرا».

وختم «لا أعرف حقًا ما هي الخطة فيما يتعلق بإعادة التأهيل حتى الآن، ولم أحرك ذراعي على الإطلاق منذ ذلك الحين. لدي موعد آخر مع الجراح الخاص بي في غضون يومين ونأمل أن نتمكن من البدء في التعافي».

يذكر أن إصابة الرياضي جاءت عقب محاولته الأسبوع الماضي رفع 220 كج وظهره على أحد الأجهزة ولم يكن صدره ثابتا لتنفجر العضلة في مشهد مرعب حقا.