شكرا لقرائتكم خبر عن أهم تصريحات حازم امام عن زوجته وحفل زفافه وجمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازم امام لاعب نادى الزمالك السابق وعضو مجلس النواب كشف عن أكثر ما يعجبه فى زوجته، مستعيداً ذكريات زفافه وأبرز الحضور فى الحفل من الفنانين والجماهير، وأضاف الثعلب الصغير فى تصريحات مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: الفنان الراحل عامر منيب والفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقى قاموا بإحياء فرحى، والشاعر أيمن بهجت قمر كتب أغنية لى وزوجتى قام محمد حماقى بغنائها فى الفرح، وأنا وأيمن أصحاب منذ الطفولة وحماقى كنت بقابله كتير معاه".

وأضاف الثعلب الصغير: "كوبرى قصر النيل كان زحمة جدا يوم فرحى؛ بسبب تواجد عدد كبير من جمهور نادى الزمالك ورفعوا أعلام ولافتات نادى الزمالك لتحيتى فى فرحى".

حازم امام : دماغ زوجتى قريبة من دماغى.. بتحب الخروجات ومش زنانة

حازم امام تابع: "دماغ زوجتى قريبة من دماغى، بتحب الخروجات أوى، ومش زنانة علشان أنا مبحبش الست الزنانة وطيبة جدا وأنا بحب الناس اللى بتريحنى، وأنا لقيتها من النوع ده من أول يوم بيننا".

حازم امام واصل: "مينفعش أنام من غير ما أشوف كل الماتشات اللى فاتتنى فى اليوم، وأنا فى السرير لكى أكون ملم بكل شىء، خصوصا أنى بطلع أتكلم فى الكرة، وعندى برنامج على الراديو، وهو ما يغضب قدرية زوجتى جدا اللى بتحب تنام على طول ودى أزمة كل يوم، وأفضل فترة كنت مرتاح فيها أنا وهى لما جالى كورونا كان كل واحد فى أوضة لوحده وهى نامت براحتها وأنا نمت براحتى على طريقتى".

كما كشفت قدرية داوود، زوجة حازم امام عن كواليس معرفتها بنجم الزمالك السابق وموقفها من تفاعل الجمهور مع زوجها والتصوير معه أثناء وجودها، وقالت قدرية داوود: "تعرفت على حازم إمام عن طريق ملجأ في المعادى، كنا محتاجين نجيب نجم يحضر حفلة للملجأ وتحدثنا بالتليفون ثم تقابلنا صدفة في المهندسين، وهو كان لسه مخلص تمرين وشكله كان غريب، وبعد كده اتقابلنا كتير".

وأضافت زوجة حازم امام "إحنا مش بيت كروى، لكننا كلنا زملكاوية بس مش متابعين خالص غير فى أيام الإجازة أو مباراة الأهلى والزمالك فقط، وأول ما كلمت والدى عنه فقلته عارف حازم إمام بتاع الكرة قالى آه قلتله هو ده اللى عاوز يقابل حضرتك".

وأوضحت زوجة حازم امام "لما اتفقنا على أنه يكلم بابا فكلمت والدى علشان أخد معاد لحازم فقالى خليه ييجى بكرة فقلت له لا مش هينفع بكرة لأنه عنده معسكر مش هيخرج منه، ولما اتفقنا راح يقابل بابا في مكتبه، وقبل ما يطلع العمارة النور قطع فضل تحت العمارة لحد ما النور جه وطلع، فوالدى كلمنى وقالى دا جايلى لابس صابو، فكلمت حازم بعد ما قفلت مع أبويا فقالى أنه مصاب في الأنكل، وأنا من النوع اللى بيتفائل وبيتشائم، لكن ربنا ستر واتفقوا على موعد وتمت الخطبة".

وتابعت زوجة حازم امام "عمرى ما بزعل من الجمهور لما بييجى يتصور معاه، وفى أوقات كتير أنا اللى بصورهم، ومرة واحدة بس اللى اتعصبت وزعلت؛ بسبب واحدة سلمت على حازم وشدت أيده وقامت بتقبيله".