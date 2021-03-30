شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول عرض رسمى من تركيا لمهاجمه الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو النادى الأهلى وصول عرض رسمى من الدورى التركى لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار لنادى سيراميكا، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة مع نادى سيراميكا، حيث سجل معه ستة أهداف هذا الموسم ليدخل قائمة الهدافين هذا الموسم في الدوري.

وشهدت الفترة الماضية أنباء عن تلقى أحمد ياسر ريان عرضاً من الدورى التركى لكن الأهلى أعلن على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات أن النادى لم يتلق عرضاً رسمياً من تركيا أو غيرها لشراء المهاجم الصاعد.

وأكد مسئولو الأهلى أنه حال وصول عرض رسمى لشراء المهاجم الشاب ستتم دراسته واتخذا القرار المناسب للاعب والنادى سوياً.

ولم يحسم الأهلى مصير أحمد ياسر ريان من العودة للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء الإعارة رغم مطالبة الكثيرون بعودة اللاعب في ظل تألقه اللافت للنظر مع سيراميكا.

من ناحية أخرى يناقش مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في بيراميدز خلال الأيام الحالية تطورات أزمة الأول لدى الأخير بشأن رعاية رمضان صبحى، وكذلك مستحقات النادى السماوي لدى الأهلي الخاصة بمحمد مجدى قفشة.