شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أفشة "ملك أهداف" أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، فى أن يثبت إمكانياته فى عالم كرة القدم يوما بعد يوم، فى ظل تألقه الملحوظ، سواء مع ناديه الأحمر أو مع الفراعنة فى تصفيات أمم أفريقيا.

ويعد محمد مجدى أفشة الفتى المدلل لدى جمهور الأهلى ومنتخب الفراعنة، خاصة أنه لاعب يمتلك عنصر المراوغة، سواء فى تسجيل الأهداف أو فى صناعتها.

واستطاع أفشة أن يصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في التصفيات الأفريقية الحالية، التي أسفر عنها تأهل منتخبنا الوطني للنهائيات للمرة 25 في تاريخه.

ويحتل مجدي أفشة صدارة الأعلى أسيست أو صناعة للأهداف بثلاثة أهداف، جاءت كلها في مباراة مصر وجزر القمر، لكنه بالإضافة إلى ذلك سجل هدفين في التصفيات ليكون أعلى لاعب مساهمة تسجيل وصناعة في الأهداف بالتصفيات الحالية.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

:ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد مجدى أفشة فى الصور التالية



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