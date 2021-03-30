"أمر سخيف ويهدف للبلبلة".. البدري يعلق على إثارة أزمة راتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن زيادة راتبه بحسب العقد المبرم بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال البدري: "قصة الراتب (سخيفة)، ولم يتم إثارتها من قبل مع أي مدير فني أجنبي".

واضاف: "أعلم أن تلك القصة مثارة لغرض إحداث البلبلة والتوتر داخل المنظومة الكروية".

وتابع: "لم يسبق لنا الحديث عن راتب المدرب الأجنبي الذي يحصل على أضعاف أضعاف ما يحصل عليه حسام البدري".

وعن رأيه في أداء بعض اللاعبين خلال مباراة جزر القمر مثل محمد شريف، قال: "شريف لاعب جيد، أنا من طلبت التعاقد معه في النادي الأهلي عندما كان لاعبا بين صفوف وادي دجلة، كذلك صلاح محسن أنا مقتنع بإمكانياته لكنه لم يشارك مع فريقه خلال الفترة الأخيرة لكن أقول له (شد حيلك وان شاء الله يكون لك مكان في المنتخب)".

وعن الجدل الذي أثير بشأن ضم محمد فاروق لاعب بيراميدز للمنتخب، أجاب: "فاروق لاعب مزعج، لاعب سريع، إمكانياته مميزة، والجميع شاهد ما قدمه في مباراة جزر القمر".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حسم مقعده إلى نهائيات أمم أفريقيا كأول المجموعة السابعة بعد الفوز على جزر القمر برباعية دون رد.