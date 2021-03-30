شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة المريخ وإعلان نتيجة المسحة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادا لرحلة السودان المرتقبة التى ستنطلق عصر غد الثلاثاء، لخوض مباراة المريخ المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعلن الجهاز الفنى اليوم نتيجة المسحة التى أجراها الفريق أمس استعدادا للرحلة، وفى هذا الشأن قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق ببعثة الأهلى فى السودان، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الذى يأتى فى إطار خوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون2021.

وأضاف عبد الحفيظ، أن المالى أليو ديانج، لاعب الفريق والموجود حاليا مع منتخب بلاده أيضا، سينضم إلى تدريبات الفريق بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالى، على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان.

من ناحية أخرى، تأكد سفر ثنائى الفريق وليد سليمان وأيمن أشرف مع المارد الأحمر إلى السودان عصر غداً، الثلاثاء، لمواجهة المريخ السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات.

وتعافى وليد سليمان من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية وشارك فى التدريبات وودية الفريق الأحمر ضد فريق الشباب، ولم يشك من أية آلام، ليتأكد جاهزيته لمرافقة البعثة الحمراء فى رحلتها إلى السودان، كما شارك أيمن أشرف فى مران الأهلى الجماعى بشكل طبيعى اليومين الماضيين ليعلن جاهزيته للمشاركة فى مباراة المريخ القادمة، لاسيما بعدما اشتكى اللاعب من خشونة فى الركبة عقب مباراة فريقه الأخيرة ضد فيتا كلوب وتسببت فى استبعاده من معسكر المنتخب الوطنى بعد مباراة كينيا.

ومن المقرر أن يقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى للأهلى فى مباراة المريخ فى ظل إصابة على معلول ومحمود وحيد، وحاجتهما لبعض الوقت قبل التعافى من الإصابة.