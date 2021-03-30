شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك اليوم قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.
وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى ظهور نتيجة المسحة الطبية غدًا الأربعاء، والتى سيقوم بناءً عليها باختيار قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر.
وتقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا
ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة صباح الخميس قبل التوجه إلى الجزائر، على أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ملعب مواجهة المولودية الجمعة فى موعد المباراة.
فى سياق متصل، تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، انتهاء الفريق من مواجهة مولودية الجزائر من أجل إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة بعدما رحل أحمد زاهر المدير الإدارى عن منصبه.
ويتولى فى الوقت الحالى منتصر الرملاوى مهمة المدير الإدارى لفريق الزمالك خلفا لأحمد زاهر، ولحين إعادة تشكيل الجهاز الإدارى من جديد عقب مواجهة المولودية.
فى المقابل توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق مع أحمد زاهر ليتولى منصب المدير الإدارى للفريق الكروى الأول، بعدما تقدم باستقالته من منصبه بنادي الزمالك.
واتفق مسئولو بيراميدز مع أحمد زاهر على أن يتولى مهمة المدير الإدارى للفريق، خاصة أنه يمتلك باعا كبيرا من الخبرة في هذا المنصب، وسيكون إفادة كبيرة لبيراميدز في المرحلة المقبلة.