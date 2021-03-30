مسحة طبية للزمالك اليوم قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة المولودية

وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى ظهور نتيجة المسحة الطبية غدًا الأربعاء، والتى سيقوم بناءً عليها باختيار قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر.

وتقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة صباح الخميس قبل التوجه إلى الجزائر، على أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ملعب مواجهة المولودية الجمعة فى موعد المباراة.

فى سياق متصل، تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، انتهاء الفريق من مواجهة مولودية الجزائر من أجل إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة بعدما رحل أحمد زاهر المدير الإدارى عن منصبه.