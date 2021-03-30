الامارات | بني ياس يشتري بطاقة حسين عباس من الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يشتري بطاقة حسين عباس من الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم رسمياً عن شراء بطاقة اللاعب حسين عباس من نادي الوحدة بعد أن ظل الأخير يلعب على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان تسلمته "الإمارات اليوم" إن حسين عباس سيرتدي قميص الفريق حتى عام 2024، وأن اللاعب كسب ثقة الجهاز الفني بكل جدارة واستحقاق من خلال مشاركته مع الفريق في الموسم الحالي.

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