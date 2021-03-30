شكرا لقرائتكم خبر عن «لا يضيع حق وراءه مُطالب».. لاعبة الأهلي توجه نداء عاجلا إلى الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة سيدات وناشئات، نداء عاجلا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وقالت لاعبة النادي الأهلي، عبر صفحتها الرسمية على موقعى «فيسبوك»: «أنا اسمي هنا جودة عمري ١٣ سنة.. لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة سيدات وناشئات.. المصنفة رقم ١ على العالم تحت ١٥ سنة.. المصنفة رقم ١ في مصر في تنس الطاولة تحت ١٥ و١٧ و١٩ سنة والسيدات أيضا، وعمري ١٣ سنة فقط..

بطلة النادي الأهلي في تنس الطاولة لجميع الأعمار.. أنا حلمي اللي بشتغل وأسعى اليه ميدالية أوليمبية لمصر في أولمبياد ٢٠٢٨، وأن أمثل مصر تمثيلا مشرفا وأدخل ٨ بإذن الله في أولمبياد ٢٠٢٤».

وتساءلت هنا قائلة: «لماذا حتى هذه اللحظة لم يقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة سفري إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢١؟.. المتأهل له المنتخب المصري للسيدات فردي وفرق بعد دورة الألعاب الأفريقية في ٢٠١٩.. لماذا لا أمثل الفريق المصري في الفردي والفرق وأنا رقم ١ على مصر في التصنيف المحلي للسيدات والحاصلة على آخر بطولة فردي سيدات؟.. لماذا الإصرار على عدم الإفصاح النهائي عن الأسماء وعدم وجود برنامج إعداد للمتأهلين لبطولة أفريقيا وأولمبياد طوكيو؟.. لماذا يروني صغيرة السن ولازم أنتظر وأترك حلمي حتى يكون عمري أكبر سنا؟.. لماذا لا أكون أصغر لاعبة مصرية في أولمبياد طوكيو؟».

واختتمت هنا جودة كلامها قائلة: «لا يضيع حق وراءه مُطالب».