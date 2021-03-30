ماذا قال محمد صلاح على مواجهة راموس مرة أخرى في دوري الأبطال ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق محمد صلاح، المحترف لدى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، على التكهنات بخصوص خوضه للتجربة الاحترافية في إسبانيا، وعلى مواجهته لسيرجيو راموس مرة أخري بعد تعمده إصابته خلال نهائي دوري الأبطال، وعن اللاعبين الأفريقيين في الدوري الإنجليزي .

وقال صلاح خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية:" لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، أنا أتمنى أن ألعب كرة القدم لسنوات عديدة، لذا ربما يومًا ما".

وتابع:" الأمر ليس عائدًا لي ، سنرى ما سيحدث ولكني أفضل عدم التحدث عن ذلك الآن ".

وعن اللاعبين الأفريقيين المميزين في الدوري الإنجليزي:" ماركوس راشفورد ، أعتقد أن هناك بعض المواهب الأفريقية الرائعة في الدوري في الوقت الحالي ، على وجه الخصوص ساديو ماني" .

وبسؤاله ما هو شعورك في مواجهة راموس؟ أجاب ضاحكاً :"ما حدث فقد حدث، لذا لا أفكر في ذلك، أفكر في الفريق، الجميع يفكر في فريقه والجميع يريد الفوز هذا كل شيء".

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الأربعاء 6 إبريل المقبل، في إطار لقاءات ذهاب دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، على أن تكون العودة يوم الأربعاء 14 إبريل على ملعب أنفيلد.