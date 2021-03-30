المدرب العام لفريق السلة بالأهلي عن أزمة الديربي: الأهلي لن يتنازل عن حقه

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد الجارحي، مدرب العام لفريق سلة الأهلي، إن ناديه التزم بتطبيق اللوائح في منع الجماهير من حضور مباريات السلة.

وأضاف "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن لوائح اتحاد السلة تنص على اقتصار الحضور على أعضاء المجلس.

وتابع: الأمور خرجت على السيطرة، وأعداد الجماهير كانت تتزايد، والأزمة ليس لها علاقة بتواجد لاعبي الكرة مثلما يردد البعض".

وأكد المدرب العام لفريق سلة الأهلي ان الناديالاحمر سيطالب بحقه في احتساب المباراة لصالحه والحصول على نقاط المباراة.