شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون يغادرون القاهرة بعد انتهاء تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر اليوم جميع المحترفين بمنتخب مصر عائدين إلى أنديتهم بعد انتهاء معسكر مارس والذى تخلله مباراتان للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التى تستضيفها الكاميرون والتى حسمها المنتخبان بالتأهل معا للبطولة وخروج منتخبى توجو وكينيا.

وشهد معسكر المنتخب تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومحمد الننى لاعب أرسنال ومصطفى محمد لاعب جالاطا سراى التركى، على أن يعودوا لأنديتهم اليوم بعد انتهاء التوقف الدولي.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

من ناحية أخرى، أعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها فى نهاية ديسمبر المقبل على الأراضى القطرية.

وقال حسام البدرى، فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة المنتخب وجزر القمر: "هنشارك فى كأس العرب للمنتخبات وهتكون بدون المحترفين وجاهزين لها".