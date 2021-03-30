شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يلجأ لحلمي طولان لإلغاء غرامة الـ100 ألف جنيه في إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت أزمة العقوبة التي تعرض لها كريم فؤاد في إنبي تلقى بظلالها على سطح الأحداث داخل الفريق البترولى، بعدما أبدى ظهير أيمن الفريق البترولى غضبه الشديد من قسوة العقوبة التى وُقّعت عليه من قِبَل عبد الناصر محمد، مدير الكرة، وقيمتها 100 ألف جنيه، بسبب اختراقه الحظر الإعلامي، خاصة أن اللاعب ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي في الفترة الحالية، ولم يخالف لائحة إدارة ناديه.

وتدخل بعض لاعبى إنبى، خلال الساعات الماضية، مع عبد الناصر محمد؛ لتخفيض غرامة الـ100 ألف جنيه، وطلب بعض نجوم الفريق البترولى من مسئولين بالجهاز الإدارى التدخل لدى عبد الناصر محمد بشأن تخفيض العقوبة واحتواء غضب اللاعب.

وتواصل كريم فؤاد مع مدربه حلمى طولان في محاولة لتخفيض العقوبة المالية، بعدما أوضح اللاعب وجهة نظره التي جعلته يجري مداخلة تليفزيونية، مؤكدا أنه لم يقصد مخالفة لائحة فريقه، الأمر الذى تقبله حلمى طولان ووعده بحل أزمته.

ونقل كريم فؤاد غضبه الشديد لبعض زملائه الفريق؛ بسبب قسوة العقوبة، خصوصا أنه لم يخترق الحظر الإعلامى، وطالب بعض أعضاء الجهاز الفني اللاعب بالهدوء والتحلي بالصبر من أجل إعادة النظر مرة أخرى.

وفى سياق متصل أبدى دكتور علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأوليمبى، استياءه الشديد من توقيع غرامة مالية على كريم فؤاد، خلال وجوده فى معسكر المنتخب الأولمبى المقام حاليا ضمن برنامج الإعداد لنهائيات أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

أكد عبد العزيز، أن وجود كريم فؤاد أن جهاز المنتخب الاوليمبى يُكِن كل احترام وتقدير لكل أندية مصر التي ينضم عناصر منها، أو لا ينضم للمنتخب، باعتباره شرفا للاعب والنادي الذي ينتمي إليه، وأن الجهاز حريص على أن تكون العلاقة طيبة بين اللاعبين وأنديتهم، وهو ما تم تأكيده فى اجتماع الجهاز مع اللاعبين في بداية كل معسكر، وبالتالي فإنه من غير المقبول أن يتم الإعلان عن عقوبة على لاعب موجود فى معسكر المنتخب.