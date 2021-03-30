إبراهيم سعيد: كل ما أنتقد لاعب يجيب لي أبوه..هو إحنا في مدرسة

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عن استياءه من هجوم أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق عليه في تصريح تليفزيوني، وذلك بعدما قال "سعيد" إن أحمد أيمن منصور لا يصلح للعب الدولي، وكان ثغرة واضحة في تشكيل المنتخب الوطني خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج ’’البريمو’’ المذاع عبر فضائية "Ten": انا أتحدث في إطار كرة القدم ، والهدف الرئيسي في المقام الأول هو مصلحة المنتخب الوطني، كما أن حسام البدري استجاب لمطالب الجماهير والإعلام ولم يشرك أحمد أيمن منصور بالأمس أمام جزر القمر .

واختتم "سعيد" حديثه قائلا: مش كل ما انتقد لاعب على المستوى الفني؛ يستعين بـ أبوه، إحنا مش في مدرسة.