حسام البدري: هناك حالة تربص تحدث..وأشكر كل من يدعم المنتخب في أصعب الفترات

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ان الفوز الكبير الذي تحقق اليوم للمنتخب على حساب جزر القمر هو انتصار مهم وأهنئ اللاعبين على أدائهم اليوم وكون المصريين فرحانين ده شيء يسعدنا.

وأضاف "البدري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن تصفيات كأس العالم هي الأهم خلال الفترة القادمة؛ مؤكدا أن الفترة الماضية كانت مرحلة تحقيق الأهداف وهو ما تم بالتأهل لنهائيات الأمم الأفريقية على الرغم من الظروف غير العادية والحظ السيئ للمنتخب وظروف انتشار كورونا والارتباك الذي حدث بالعالم.

وأوضح انه كان لا بد من العمل على أكثر من محور لاعادة الاستقرار للمنتخب في هيكله ومعنويات اللاعبين واستغلال الخبرات الكبيرة وخاصة اللاعبين المحترفين والمحليين الذين يمتلكون الكثير من الخبرات.

وأشار "المدير الفني لمنتخب مصر" إلى أن هناك حالة تربص كبيرة تحدث ولكنني أشكر لكل من يدعم منتخب مصر "وبستغرب ممن لديه أجندة خاصة" ومن يتحدثون عن مشاكل تحدث وهو أمر لا اساس له من الصحة .