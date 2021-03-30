شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف الزمالك بانضمام الدوليين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بانتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث خاض الفراعنة مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويستعد المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

منتخب مصر الأول ضم 5 لاعبين من صفوف الزمالك هم: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو، في حين ضم المنتخب الأولمبي الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.

كما يعود إلى القاهرة اليوم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وسيف الدين الجزيرى، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس، ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين اليوم، قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا