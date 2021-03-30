شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف الزمالك بانضمام الدوليين اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تكتمل صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بانتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث خاض الفراعنة مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويستعد المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.
منتخب مصر الأول ضم 5 لاعبين من صفوف الزمالك هم: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو، في حين ضم المنتخب الأولمبي الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.
كما يعود إلى القاهرة اليوم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وسيف الدين الجزيرى، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس، ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية مع باقي اللاعبين اليوم، قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.
وتقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا
وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر الثلاثاء أو الأربعاء، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.