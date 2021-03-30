شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يعتزم العمل فى مجال التدريب بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام عاشور نجم الاتحاد السكندري الحالي وقائد الأهلي السابق، على التوجه للعمل بمجال التدريب عقب إعلانه الاعتزال، بعدما حصل على وعد من حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد بأنه سيكون له دور معه في الجهاز الفني خلال السنوات المقبلة.

ويفاضل عاشور في إنهاء مسيرته الكروية بقميص الاتحاد السكندري نهاية الموسم الحالي، أو الاستمرار مع زعيم الثغر لمدة موسم آخر، ومن ثم يتجه بعدها للحصول على الدورات التدريبية التي تؤهله للعمل في هذه المهنة التي تستهوي عددا كبيرا من نجوم الكرة السابقين.

ونصح حسام حسن لاعبه بالعمل في التدريب وصناعة اسم تاريخي في هذا المجال مثلما صنع اسمه لاعبا، موضحا أنها المهنة التي تلائم شخصيته أكثر من العمل بالإعلام.

حسام عاشور قدّم الكثير للأهلي على مدار أكثر من 16 عاما بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية وبالطبع ملايين لم ينلها لاعب آخر، فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

وعلى الصعيد العالمى كان حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006.

ورغم مسيرته الطويلة إلا أن حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010.

حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المئة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.