شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مع بيراميدز أزمة "فلوس" قفشة ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في بيراميدز خلال الأيام الحالية تطورات أزمة الأول لدى الأخير بشأن رعاية رمضان صبحى، وكذلك مستحقات النادى السماوي لدى الأهلي الخاصة بمحمد مجدى قفشة.

وبدأت الأزمة خلال الأيام الماضية بعدما تلقى بيراميدز خطاباً من الأهلي عن طريق محاميه السويسري مونتييري، يطلب فيه الأحمر رعاية رمضان صبحي بعد انتقاله من هيدرسفيلد الإنجليزي لبيراميدز، وتقدر هذه الرعاية بـ مليون و820 ألف جنيه.

فيما رد مسئولو بيراميدز على هذا الخطاب بالتأكيد على أن الأمر تم تسويته منذ عدة أشهر بين الناديين، حيث تم الاتفاق على خصم فلوس رعاية رمضان صبحي من فلوس بيراميدز لدى الأهلي والخاصة بأحقية السماوى فى الحصول على مليوني جنيه من القلعة الحمراء لو حصد قفشة مع الاهلي بطولتي الدوري وأفريقيا.

وتشهد الأيام الحالية اتصالات بين إدارتى الناديين بحسم هذه الأزمة بسبب خطاب مونتييري الذي أثار جدلاً في بيراميدز لأن مسئوليه كانوا قد اتفقوا مع الأهلي على تسوية الأمر تماماً قبل عدة أشهر.