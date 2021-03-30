الميركاتو الصيفي 2021 | كومان يسعى لتدعيم دفاع برشلونة بلاعب برازيلي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، رونالد كومان حدد مدافعًا برازيليًا لتدعيم دفاع فريقه في الميركاتو الصيفي 2021 (القادم).

ويسعى برشلونة لتأمين هذا المركز، خاصة مع تقدم عمر جيرارد بيكيه (34 عامًا)، وتكرار أخطاء الثنائي الفرنسي صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليه.

حيث كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أنه على الرغم من اقتراب برشلونة من التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا، بعد انتهاء عقد المدافع الإسباني مع السيتيزنز الصيف المقبل، إلا أن المدير الفني للبارسا، رونالد كومان يريد ضم مدافع فلامنجو البرازيلي، ناتان برناردو.

فبحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فإن البلوجرانا يتابع ناتان برناردو (20 عامًا) للحكم على مستواه قبل جعله ضمن صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، على الرغم من أن الشرط الجزائي في عقد المدافع البرازيلي مع ناديه تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

ولا يعتبر برشلونة النادي الوحيد من كبار أوروبا الذي يتابع برناردو، بل هناك اهتمام من قبل عملاقي الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وليفربول أيضًا.

جدير بالذكر أن ناتان برناردو معار حاليًا إلى نادي “ريد بول براجانتينو” البرازيلي، وتنتهي إعارته في يناير 2022.