الميركاتو الصيفي 2021 | ميلان يؤمن خليفة إسماعيل بن ناصر

بدأ نادي إيه سي ميلان الإيطالي وضع خططه من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجم وسط الفريق، إسماعيل بن ناصر في الميركاتو الصيفي القادم.

ويواجه ميلان خطر فقدان بن ناصر (23 عامًا) عقب نهاية الموسم الحالي 2020/21، حيث يملك بندًا في عقده يسمح له بالانتقال لنادٍ غير إيطالي مقابل 50 مليون يورو فقط، خلال الميركاتو الصيفي 2021 (المقبل).

من جانبه بدء المدير الرياضي لـ ميلان وأسطورة الفريق السابق، باولو مالديني التفاوض مع بعض المواهب بهدف التعاقد مع أحدها في الميركاتو الصيفي القادم، تحسبًا لأي رحيل مفاجئ للنجم الجزائري.

خصوصًا وأن أفضل لاعب مغاربي لعام 2020 يحظى باهتمام كبار أندية قارة أوروبا، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن ميلان يرغب في التعاقد مع موهبة بروسيا دورتموند الألماني، فاسكو فالز.

ويتألق فالز (16 عامًا) بشكل لافت مع فريق بوروسيا دورتموند تحت 17 عامًا، مما جعله محل متابعة كشافي كبار أندية أوروبا.

وسيكون متوسط ميدان منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا لاعبًا حرًا بعد نهاية الموسم الحالي، حيث سينتهي عقده مع بوروسيا دورتموند في يونيو المقبل، مما يمهد الطريق لـ ميلان لإبرام صفقة مجانية.

واختتمت الصحيفة الإيطالية تقريرها، بأن فالز يمتاز بطريقة لعب شبيهة بتلك التي يمتلكها النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، وهو ما جعل مالديني يبدي اهتمامًا كبيرًا بفكرة ضم المراهق الألماني إلى كتيبة الروسونيري.