صفقات ريال مدريد | زيدان يخالف رغبة بيريز ويتواصل سرًا مع مبابي!

تواصل إدارة النادي الملكي مساعيها في تنفيذ خطط الميركاتو الصيفي 2021 (القادم)، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق تفسح المجال أمام قدوم نجوم كبار، خصوصًا بعد النتائج المخيبة لـ صفقات ريال مدريد في صيف 2019 والتي تجاوزت قيمتها 300 مليون يورو.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان تواصل سرًا مع مواطنه ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي لإقناعه بالانضمام إلى النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإن زيدان بادر خلال فترة التوقف الدولي الحالية بالتواصل سرًا مع مبابي (22 عامًا) عدة مرات.

حيث تحدث زيدان مع مبابي عن مستقبله وأكد المدرب الفرنسي لمواطنه، أنه يمثل أولوية لـ ريال مدريد، على الرغم من أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز يفكر بالتعاقد مع هداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد لا يريد أن يتدخل في خلاف مع نظيره باريس سان جيرمان؛ حفاظًا على العلاقات الجيدة بين الناديين، ولذلك سينتظر نتيجة المفاوضات بين مبابي والنادي الباريسي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التفاوض مع النجم الفرنسي.

ماذا قدم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

شارك مبابي في 36 مباراة مع باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات هذا الموسم؛ 25 في الدوري الفرنسي، 7 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس فرنسا، ومباراة في السوبر الفرنسي، أحرز 30 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن مبابي انضم إلى نادي باريس سان جيرمان في أغسطس 2017 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف موناكو الفرنسي، ثم انتقل بصفة نهائية في صيف 2018، نظير 145 مليون يورو.

ولعب كيليان مبابي 160 مباراة بقميص الفريق الباريسي في جميع البطولات منذ انضمامه إلى الفريق، تمكن خلالها من تسجيل 120 هدفًا وتقديم 59 تمريرة حاسمة، كما فاز بـ10 ألقاب.