مشاهدة اهداف مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا فى تصفيات كأس امم افريقيا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا، في أهم مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا الكاميرون 2021.

واصل منتخب الجزائر، حامل اللقب، سجله الخالي من الهزائم للمرة الرابعة والعشرين (17 فوزا و7 تعادلات) عندما تغلب على ضيفه منتخب بوتسوانا بخماسية نظيفة.

وتناوب على تسجيل اهداف المنتخب الجزائري مهدي زفان (24) وسفيان فغولي (58) ورياض محرز (64 من ركلة جزاء) والبديلان بغداد بونجاح (72) وفريد بولاية (87).

وتعود الخسارة الاخيرة لمنتخب الجزائر الى سقوطه امام مضيفه منتخب بنين في تصفيات كأس امم افريقيا 2019.

وعزز منتخب الجزائر موقعه في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة مقابل 4 نقاط لمنتخب بوتسوانا الذي انهي التصفيات في المركز الاخير الذي تخلص منه منتخب زامبيا (7 نقاط) بفوزه على مضيفه منتخب زيمبابوي (8 نقاط) بهدفين نظيفين سجلهما باتسون داكا في الدقيقتين 21 و90.

يذكر أن مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا فى الجولة الثانية من التصفيات قد انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف اللاعب “يوسف بلايلي”، فى اللقاء الذي اقيم بينهم يوم 18-11-2019 على ملعب بوتسوانا الوطني.

ويقدم منتخب الجزائر مستويات متميزة خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب “جمال بلماضي”، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 22 مباراة تنافسية.

ويمتلك المنتخب الجزائري أقوى خط هجوم في تصفيات امم افريقيا 2021 حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 19 هدفًا في 6 مباريات.

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